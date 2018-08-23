Великі та середні підприємства України збільшили прибуток до 190 мільярдів

Цей показник вище даних першого півріччя минулого року майже на 2%.

Великі і середні підприємства України в січні-червні 2018 року одержали 189,781 млрд грн прибутку до оподаткування, що на 1,9% вище від показника за аналогічний період 2017 року в розмірі 186,259 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, результат прибуткових підприємств зріс на 7,3% - до 289,737 млрд грн, результат збиткових - скоротився на 19,4%, до мінус 99,956 млрд грн.

Також повідомляється, що частка збиткових підприємств скоротилася до 28,3% з 31,2% на рік раніше.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також окупованих територій у Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, великі і середні підприємства України в 2017 році отримали 153,218 млрд грн прибутку до оподаткування, що в 1,6 разу вище від показника за 2016 рік на рівні 94,039 млрд грн.