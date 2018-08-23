Гривня йде на святкові вихідні трохи зміцнившись: курси валют

Котирування гривні на міжбанку до закриття торгів встановилися на рівні 27,82/27,88 грн/дол.

У четвер, 23 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,82/27,88 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 1 копійку вищі за рівень відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,20/32,27 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12.00 склала 27,8523 грн/дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 серпня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2785.3197 (23 серпня – 2788.5488)

100 EUR – 3225.1217 (23 серпня – 3239.1783)