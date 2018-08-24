Deutsche Bank пригрозив Росії розривом ділових контактів - ЗМІ

Росія не виконала вимогу Deutsche Bank щодо надання оновлених даних клієнтів.

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank пригрозив Росії розривом ділових контактів в разі невиконання правил прозорості даних клієнтів установи.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два інформовані джерела, передає dt.ua.

Наголошується, що лондонська філія Deutsche Bank направила російському уряду лист з вимогою в 30-денний термін надати інформацію, яку вимагає правило "знай свого клієнта". Однак Росія не відповіла на цього листа.

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"Deutsche Bank зараз проводить перегляд тих інструментів, за якими уряд Росії працює з лондонським представництвом Deutsche Bank і документів, які ми зберігаємо у відношенні клієнтів", - йдеться в листі банкіра Гарту Річі і юриста банку Алекса Скотт-Галла від 27 червня, копію якого бачило агентство Bloomberg.

Джерело пояснило, що в цілому банк надіслав клієнтам 20 тисяч подібних листів в рамках ініціативи з покращення прозорості документації по відношенню до клієнтів.

Раніше УНІАН повідомляв, що один із найбільших банків Швейцарії Credit Suisse заморозив приблизно 5 мільярдів швейцарських франків (5 мільярдів доларів), пов'язаних з Росією, через санкції США.