Порошенко переконаний у необхідності здійснення додаткових кроків для розширення двосторонньої співпраці.

Президент Петро Порошенко заявляє, що товарообіг між Україною та США за більш як рік зріс на 70%.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на початку зустрічі з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном, що проходить у Києві.

За словами Порошенка, економічна співпраця між Україною і США сьогодні вже дозволяє підбивати певні підсумки.

"Наш товарообіг за цей короткий час, за майже трохи більше ніж рік зріс на 70%. Жодна країна світу не демонструє такого зростання, і це реалізація моїх домовленостей з Білим домом минулого року, які ми досягли з президентом Трампом", - заявив Порошенко.

Глава держави зазначив, що йдеться про постачання американського вугілля для українських ТЕС, постачання ядерного палива для українських АЕС, будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, інвестиції в аграрний сектор, постачання залізничних локомотивів.

"І впевнений, що саме зараз ми можемо зробити додаткові кроки з розширення нашої співпраці", - заявив Порошенко.