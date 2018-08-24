Товарообіг між Україною та США за більш як рік зріс на 70%
Президент Петро Порошенко заявляє, що товарообіг між Україною та США за більш як рік зріс на 70%.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на початку зустрічі з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном, що проходить у Києві.
За словами Порошенка, економічна співпраця між Україною і США сьогодні вже дозволяє підбивати певні підсумки.
"Наш товарообіг за цей короткий час, за майже трохи більше ніж рік зріс на 70%. Жодна країна світу не демонструє такого зростання, і це реалізація моїх домовленостей з Білим домом минулого року, які ми досягли з президентом Трампом", - заявив Порошенко.
Глава держави зазначив, що йдеться про постачання американського вугілля для українських ТЕС, постачання ядерного палива для українських АЕС, будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, інвестиції в аграрний сектор, постачання залізничних локомотивів.
"І впевнений, що саме зараз ми можемо зробити додаткові кроки з розширення нашої співпраці", - заявив Порошенко.