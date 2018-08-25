Мінфін позичив на зовнішньому ринку 725 мільйонів доларів

У Мінфіні зазначили, що ця операція дозволяє Україні задовольнити свої короткострокові потреби у валютній ліквідності.

Мінфін здійснив приватне розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик з терміном погашення у 2019 році на 725 млн. доларів США.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

"Облігації були розміщені серед провідних міжнародних інвесторів, що надали фінансову підтримку Україні, в умовах нестабільності міжнародного ринку капіталу для країн, що розвиваються", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ця операція дозволяє Україні задовольнити свої короткострокові потреби у валютній ліквідності, а також отримати переваги від гнучких умов залучення коштів.

У Мінфіні також додали, що продовжують реалізовувати затверджену стратегію управління державним боргом і планують у повному обсязі виконати план державних зовнішніх запозичень шляхом залучення коштів як від комерційних, так і від офіційних кредиторів.

Під який відсоток були залучені гроші, міністерство не повідомляє.

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,020 млрд грн і 50,276 млн дол.