Кабмін вирішив посилити контроль над операціями великих компаній

Кабінет міністрів України схвалив законопроект, який враховує запропоновані експертами Міжнародного валютного фонду і Світового банку зміни до Податкового кодексу в частині контролю за трансфертним ціноутворенням між великими підприємствами, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів.

Необхідність змін обґрунтував прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання уряду 17 грудня.

У Мінфіні звернули увагу, що запропоновані урядом зміни передбачають встановлення принципу «витягнутої руки», який змінює суть чинного закону, його цілі і переходить від визначення звичайної ціни товару для контролю подальшого оподаткування прибутку до «сумірності умов контрольованих операцій» між учасниками виробничого ланцюга, а також використання біржових котирувань для визначення «середньої» ціни товару.

Крім того, як повідомляли в Мінфіні, ліквідовано схеми оптимізації податків шляхом штучного заниження сум операцій з одним контрагентом від 50 млн грн і менше, встановлений поріг сукупного доходу платника податків, що потрапляє під контроль (20 млн грн) і суми однієї операції, що потрапляє під контроль (від 1 млн грн).

Під контроль потрапить широкий спектр господарських операцій, включаючи операції з комісіонерами – нерезидентами і з декількома незв'язаними між собою посередниками. «Водночас скасовано норму про пріоритетність джерел інформації про ціни і рентабельність. Платники податків і фіскальні органи матимуть право використовувати будь-які загальнодоступні джерела інформації, які дають змогу одержувати необхідний рівень співвідношення комерційних і фінансових умов контрольованих операцій», - повідомили в Мінфіні.

Читайте такожКабмін до вівторка внесе в Раду зміни до Бюджетного та Податкового кодексівПри цьому з урахуванням масиву інформації, що потребуватиме перевірки з боку фіскальних органів, терміни таких перевірок, згідно з урядовим законопроектом, буде збільшено – з 6 до 18 місяців з можливістю продовження перевірки ще на 12 місяців.

Звітність щодо трансфертного ціноутворення спрощено для контрольованих операцій обсягом до 5 млн грн й уніфіковано для контрольованих операцій обсягом понад 5 млн грн. Разом з тим штраф за не включення контрольованої операції в загальний бухгалтерський звіт становитиме 1% від суми операції, але не більш як 100 мінімальних зарплат, а за відсутність декларації про контрольовані операції спричинить штраф у 3% від суми незадекларованих операцій.

Як наголосили в Мінфіні, запропоновані законопроектом норми розроблялися за безпосередньої участі експертів ключових кредиторів України - Світового банку і Міжнародного валютного фонду, а їх ухвалення є однією з умов виконання програми Світового банку для України «Кредит на політику розвитку».

Як повідомляв УНІАН, чинний закон про трансфертне ціноутворення було розроблено й ухвалено в червні 2013 року і передбачав встановлення державного контролю за формуванням цін для експортно-імпортних операцій великих платників податків і відміняв можливість виведення прибутку до країн з низькою ставкою оподаткування.