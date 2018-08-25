Україна позичила на зовнішньому ринку $725 мільйонів - Мінфін

Це дозволяє Україні задовольнити свої короткострокові потреби у валютній ліквідності.

Міністерство фінансів України здійснило приватне розміщення короткострокових облігацій зовнішніх державних позик з терміном погашення у 2019 році на 725 мільйонів долларів США.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства фінансів України.

"Облігації були розміщені серед провідних міжнародних інвесторів, що надали фінансову підтримку Україні, в умовах нестабільності міжнародного ринку капіталу для країн, що розвиваються. Ця операція дозволяє Україні задовольнити свої короткострокові потреби у валютній ліквідності, а також отримати переваги від гнучких умов залучення коштів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначаэть, що українська влада очікує на майбутній візит місії МВФ до Києва у період з 6 по 19 вересня для обговорення останніх економічних подій та економічної політики і наступних кроків.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ухвалив трирічну стратегію управління державним боргом, яка передбачає зниження показника держборгу до кінця 2020 року до рівня не вище 49% ВВП і оптимізацію структури боргу.