Маск повідомив, що Tesla залишиться публічною компанією

Американська компанія Tesla залишиться публічним акціонерним товариством. Ілон Маск повідомив, що акціонери не підтримали ідею щодо викупу акцій компанії.

Американська компанія з виробництва електромобілів Tesla залишиться публічним акціонерним товариством.

Про це у ніч з п'ятниці на суботу, 25 серпня, повідомив голова правління компанії Ілон Маск, пише DW.

Більшість акціонерів Tesla не підтримали ідею про викуп з біржі акцій компанії, оскільки процес приватизації може бути тривалим і потенційно негативно вплинути на прибутки.

Раніше Маск також підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що суверенний фонд національного добробуту Саудівської Аравії з початку року придбав майже п'ять відсотків акцій Tesla.

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Маск також підкреслив, що очолювати компанію Tesla є "привілеєм" для нього. "Рухаючись уперед, ми продовжимо фокусуватися на найголовнішому: створенні продуктів, які люблять люди, і які впливають на майбутнє життя на Землі", - зазначив Маск.

Нагадаємо, що голова правління Tesla Ілон Маск на початку серпня повідомив у своєму Twitter, що розглядає можливість перетворення компанії, яка нині є публічною, на приватну. Після цього повідомлення, вартість акцій Tesla піднялась на сім відсотків, до 367 доларів за одиницю.