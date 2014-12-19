Російський Мінфін для підтримки рубля продає $7 мільярдів з бюджету

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов сказав, що відомству вигідно продати на ринку валютні залишки бюджету сьогодні, оскільки валюта потрібна буде відомству тільки на початку наступного року, коли рубль"однозначно" зміцниться, передає Reuters.

Мінфін оголосив цього тижня про продаж на ринку для підтримки слабкого рубля валютних залишків бюджету на суму близько $7 мільярдів.

Читайте такожDaily Beast: Росіянам варто звикати до бідності, Кремль витратив "нафтодолари" на війну"У нас залишки для фінансування нашої поточної діяльності, частина з них розміщена на депозитах. Частина з них за погодженням з Банком Росії, в суворій координації з Банком Росії ми готові продавати, оскільки бачимо, що курс сьогодні недооцінений", - сказав міністр журналістам у п'ятницю вранці.

"У нас буде потреба у валюті на початку наступного року, однозначно можу сказати, що наступного року, на початку, рубль буде міцнішим. Тому ми абсолютно не бачимо жодних ризиків у продажі (валюти) сьогодні й купівлі на початку року".