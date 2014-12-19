Росіяни масово забирають готівку з банків: Сбербанк став головною жертвою паніки

Головною жертвою набігу вкладників на банки в Росії несподівано виявився Сбербанк, який зазвичай виграє від паніки, зараз вона спровокована максимальним з 1998 року падінням рубля, пишуть "Ведомости".

"Після підвищення ключової ставки ЦБ населення впало у паніку, це підігрівається чутками і розсилками, - каже джерело, близьке до керівництва Сбербанку. - Наша банкоматна мережа ніколи не бачила такого трафіку, з таким перевантаженням ми ще не стикалися".

Читайте такожDaily Beast: Росіянам варто звикати до бідності, Кремль витратив "нафтодолари" на війнуЗа його словами, у держбанку «йде масове вилучення грошей з карток і рахунків, на населення так подіяли локальні розсилки і різні чутки про те, що вклади можуть не видати, а карти - заблокувати». Ці чутки виникають стихійно і контролювати їх ми не можемо, каже джерело, близьке до керівництва Сбербанку: "Ми лише видаємо гроші громадянам за їх бажанням".

Про це ж заявив Business FM заступник голови правління Сбербанку Станіслав Кузнєцов: через підвищений попит в банкоматах Сбербанку періодично закінчуються купюри, завантаження банкоматів йде прискорено.

Ажіотаж призвів ще й до того, що вдень онлайн-банк Сбербанку не працював. Представник держбанку пояснив, що протягом дня на процесингові системи банку було підвищене навантаження, сталися короткочасні відхилення в роботі онлайн-банку.

Вкладники інших банків теж знімали готівку ударними темпами - як валюту, так і рублі, признавалися вчора, 18 грудня, багато банкірів, але про масове зняття коштів не говорить ніхто.

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