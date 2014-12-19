У Білорусі введено 30% збір при купівлі валюти через різке зростання попиту

У Білорусі запроваджено тимчасовий 30-відсотковий збір при купівлі валюти юридичними і фізичними особами, передає БЕЛТА.

Читайте такожЛукашенко вимагає від уряду Білорусі вести розрахунки з Росією в іноземній валюті "З урахуванням зростання попиту на іноземну валюту на внутрішньому валютному ринку прийнято рішення про тимчасове запровадження 30-відсоткового збору при купівлі валюти юридичними і фізичними особами. Підприємства і банки сплачуватимуть даний збір при купівлі валюти на біржі, громадяни - у вигляді комісії при покупці в банках. Сплачені кошти будуть направлятися в бюджет", - поінформували в Нацбанку.

Читайте такожЛукашенко закликав перестати молитися на одну Росію" При цьому підходи до курсоутворення на внутрішньому валютному ринку залишаться незмінними. "Будь-який громадянин зможе здійснювати купівлю і продаж валюти без обмежень, суб'єкти господарювання - на Білоруській валютно-фондовій біржі", - підкреслили в Нацбанку.