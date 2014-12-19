Спікер ВР: бюджет-2015 повинен бути прийнятий не пізніше 26 грудня

Бюджет на 2015 рік має бути ухвалений не пізніше 26 грудня. Про це заявив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман у п’ятницю під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Сполучених Штатів Америки в України Джефрі Р.Пайєттом, повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України.

На переконання Гройсмана, прийняття бюджету до кінця поточного року з урахуванням пропозицій щодо фінансової децентралізації обумовлене необхідністю затвердження місцевих бюджетів.

На думку голови ВР, наступного вівторка Верховна Рада має розглянути у першому читанні пропоновані зміни до Податкового і Бюджетного кодексів, а також проект Державного бюджету на наступний рік. Після цього, сказав Гройсман, необхідно зробити перерву у пленарних засіданнях для опрацювання законопроектів у комітетах і подальшого їх розгляду у відповідності до парламентських процедур.

Голова Верховної Ради повідомив, що учора він ініціював зустріч прем’єр-міністра України з лідерами фракцій коаліції щодо бюджету, і нині представники Уряду і народні депутати інтенсивно працюють, щоб уже до вівторка максимально узгодити позиції.

При цьому він заявив, що під час обговорення головного фінансового документу країни необхідно утриматись від популістських заяв і фахово обговорювати реальні кроки.

Своєю чергою, Пайєтт наголосив, що дискусії щодо проекту бюджету сприяють «розвитку демократії і парламентської культури» парламенту, зазначивши у цьому контексті, що бюджетний процес у комітетах Верховної Ради України відбувається відкрито і прозоро.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів Наталія Яресько також відзначала, що проект бюджету на 2015 рік має бути поданий до парламенту не пізніше 20 грудня.

Разом з тим, за пропозицією прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, бюджет повинен бути розрахований на основі нового Податкового кодексу, затвердження якого також очікується до кінця грудня поточного року.

Уряд обговорює з Міжнародним валютним фондом два сценарії для держбюджету на 2015 рік: падіння ВВП на 4,5% за інфляції 13,4% і падіння ВВП на 2,4% за інфляції 11,5%, при цьому Мінфін пропонує дотримуватись більш песимістичного сценарію, аби не мати потім проблем з бюджетним дефіцитом і боргами.