Спікер ВР: бюджет-2015 повинен бути прийнятий не пізніше 26 грудня

12:52, 19 грудня 2014
Фінанси
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На переконання Гройсмана, прийняття бюджету до кінця поточного року з урахуванням пропозицій щодо фінансової децентралізації зумовлено необхідністю затвердження місцевих бюджетів

Фото УНИАН

Бюджет на 2015 рік має бути ухвалений не пізніше 26 грудня. Про це заявив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман у п’ятницю під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Сполучених Штатів Америки в України Джефрі Р.Пайєттом, повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України.

На переконання Гройсмана, прийняття бюджету до кінця поточного року з урахуванням пропозицій щодо фінансової децентралізації обумовлене необхідністю затвердження місцевих бюджетів. 

На думку голови ВР, наступного вівторка Верховна Рада має розглянути у першому читанні пропоновані зміни до Податкового і Бюджетного кодексів, а також проект Державного бюджету на наступний рік. Після цього, сказав Гройсман, необхідно зробити перерву у пленарних засіданнях для опрацювання законопроектів у комітетах і подальшого їх розгляду у відповідності до парламентських процедур.

Голова Верховної Ради повідомив, що учора він ініціював зустріч прем’єр-міністра України з лідерами фракцій коаліції щодо бюджету, і нині представники Уряду і народні депутати інтенсивно працюють, щоб уже до вівторка максимально узгодити позиції.

При цьому він заявив, що під час обговорення головного фінансового документу країни необхідно утриматись від популістських заяв і фахово обговорювати реальні кроки. 

Своєю чергою, Пайєтт наголосив, що дискусії щодо проекту бюджету сприяють «розвитку демократії і парламентської культури» парламенту, зазначивши у цьому контексті, що бюджетний процес у комітетах Верховної Ради України відбувається відкрито і прозоро.

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів Наталія Яресько також відзначала, що проект бюджету на 2015 рік має бути поданий до парламенту не пізніше 20 грудня.

Разом з тим, за пропозицією прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, бюджет повинен бути розрахований на основі нового Податкового кодексу, затвердження якого також очікується до кінця грудня поточного року

Уряд обговорює з Міжнародним валютним фондом два сценарії для держбюджету на 2015 рік: падіння ВВП на 4,5% за інфляції 13,4% і падіння ВВП на 2,4% за інфляції 11,5%, при цьому Мінфін пропонує дотримуватись більш песимістичного сценарію, аби не мати потім проблем з бюджетним дефіцитом і боргами.

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