Порошенко розповів про план відновлення Донбасу: окрема країна ЄС може інвестувати у певне місто

Президент Петро Порошенко наголошує на важливості залучення міжнародної гуманітарної допомоги для відновлення Луганської і Донецької областей.

Президент Петро Порошенко пропонує європейським країнам встановити патронат над визначеними містами і селищами Донбасу і вкладати в них інвестиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав на зустрічі з керівниками дипломатичних представництв України за кордоном та з військовими 92-ї бригади під час робочої поїздки на Донеччину.

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«Важливо також залучення міжнародної гуманітарної допомоги», - підкреслив Порошенко.

«Ми вже декілька разів обговорювали з лідерами Європейського Союзу програму встановлення окремими країнами своєрідного патронату над визначеними містами і селищами Донбасу. Нехай Німеччина візьме відповідальність за Краматорськ, нехай Греція – за Маріуполь, нехай Велика Британія – за Волноваху. Нехай інші країни візьмуть Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївку», - зазначив Порошенко.

За його словами, це буде гарним символом.

«Бо якщо люди будуть інвестувати у відновлення нормального життя на Донбасі, вони будуть розуміти той рівень проблем, який сьогодні стосується нас. Я переконаний в тому, що ми маємо терміново активізувати сьогодні цю роботу», - підкреслив глава держави.

За його словами, мешканці Донбасу мають відчути й ефективні дії української влади, і солідарність усього світу з Україною для вирішення проблем та налагодження життя регіону.

Президент також підкреслив, що його принципова позиція полягала в тому, щоб пріоритетом при розподілі бюджетних коштів на відбудову інфраструктури був саме Донбас. Він наголосив, що нині будуються дороги, зокрема відновлено дорогу Слов’янськ – Харків, зараз будується дорога між Краматорськом та Маріуполем, дорога на Луганськ. Також будуються школи та відновлюється зруйнована інфраструктура міст та сіл.