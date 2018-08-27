Лукашенко: Білорусь не "мишкує" на санкції проти Росії

Так він прокоментував припущення, що Мінськ намагається щось витребувати для себе від Москви.

"Мишкувати" на санкціях проти Росії - повний ідіотизм, заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

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Про це повідомляє Росбалт.

Зазначається, що так він прокоментував припущення, що Мінськ намагається щось витребувати для себе від Москви.

"Ми нічого тут не вигадаємо. Немає тут якихось там прихованих течій - нахилити Росію, тому що вона ослабла або слабшає, або у неї труднощі. Немає цього і ніколи не буде", - підкреслив білоруський лідер.

За його словами, країна навіть втрачає на санкції проти Росії. Через останнє ослаблення рубля РФ Білорусь втратила близько 3 мільярдів доларів, навів приклад білоруський президент.

Раніше, 22 липня, Лукашенко зустрівся з російським колегою Володимиром Путіним в Сочі.