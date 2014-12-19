ЄС значно розширив список товарів, заборонених для постачання в окупований Крим

Санкції ЄС торкнулися сфери транспорту, телекомунікацій, енергетики та розвідки, видобутку і виробництва нафти, газу та мінеральних копалин, повідомляє РИА Новости.

Ще в кінці липня Євросоюз заборонив інвестиції в інфраструктурні проекти у сферах транспорту, телекомунікацій та енергетики і розробки нафтових, газових і мінеральних родовищ у Криму. Він також зобов'язав компанії з ЄС не експортувати на півострів ключове обладнання у тих самих шести секторах, а також надавати фінансові та страхові послуги, пов'язані з цими поставками. Тоді у списку обладнання значилися 33 позиції.

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Рішенням від 18 грудня Євросоюз розширив заборону та вніс до списку понад 160 позицій. Якщо у публікації від 30 липня йшлося про "обладнання та технології", то тепер у директиві йдеться про "товари і технології" у шести згаданих секторах.

Контракти на постачання цього обладнання та послуг, укладені до 20 грудня, можуть виконуватися до 21 березня 2015 року.

Нагадаємо, вчора Рада Євросоюзу ухвалила нові антиросійські санкції щодо окупованого Криму. Санкції прийняті у зв'язку з триваючою незаконної анексією Криму і Севастополя».