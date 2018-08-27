В Україні з’явилася технологія грошових переказів SWIFT gpi

Технологія "gpi" дозволяє переказувати кошти до будь-якої точки світу з можливістю відслідковувати, де саме перебуває наразі платіж.

В Україні запрацювала технологія міжнародних платежів SWIFT global payments innovation ("глобальна платіжна інновація").

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Про це повідомляє прес-служба державного "Ощадбанку".

Згідно з повідомленням банку, технологія дозволяє швидші та прозоріші транскордонні платежі. Як додають у прес-службі, близько половини gpi-платежів зараховуються протягом 30 хвилин, майже 100% – протягом доби.

"До сервісу підключилось вже понад 180 фінансових установ по всьому світу. Понад 100 мільярдів доларів США за допомогою SWIFT gpi щодня відправляється через більш ніж 450 міжнародних платіжних коридорів. Сьогодні вже 79% банків-кореспондентів "Ощадбанку" користуються "gpi". 73% міжнародних переказів з Ощадбанку спрямовуються через банки-кореспонденти, підключені до gpi", – йдеться в повідомленні.

Регіональна менеджер SWIFT в Центральній Європі Ілона Пуна зазначає, що технологія gpi з’явилася в Україні вперше.

Відповідно до заяв компанії SWIFT, технологія "gpi" дозволяє переказувати кошти до будь-якої точки світу з можливістю відслідковувати, де саме перебуває наразі платіж.

Як повідомили в "Ощадбанку", наразі установа у співпраці зі SWIFT працює над створенням послуги призупинення та відкликання платежу. В банку сподіваються, що gpi-платежі стануть стандартом міжнародних розрахунків до кінця 2020 року.