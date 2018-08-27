Все більше людей користується мікрокредитами — це вже доступно і звично

Кожна людина планує свій бюджет таким чином, щоб зарплати вистачило для всіх потреб — оплати комуналки, покупок, харчування та ін.

Проте, часто в нашому житті трапляються незаплановані ситуації, які пов'язані з несподіваними витратами. Саме для таких ситуацій деякі люди тримають у себе в запасі певну кількість грошей. Але відкласти потрібну суму виходить не у всіх. У наш час багато людей живе дуже скромно, а будь-які непередбачені витрати надовго вибивають їх з колії. При такій ситуації допомогти може система кредитування.

Мікрокредити та їх переваги

Ще кілька років тому, для того, щоб людині видали кредитні кошти, потрібно було обов'язково відвідати банківську установу. Навіть якщо позичальник потребував відносно невеликої грошовій сумі на пару тижнів, все одно потрібно було подати заявку і надати банку великий пакет документів. Далі потрібно було чекати, поки заявка буде оброблена банком. Це займало близько 10 днів, а рівень схвалюваних заявок був мінімальний, тому що банки не зацікавлені у видачі невеликих кредитів.

Після 2010 року ситуація на кредитному ринку кардинально змінилася і отримати кредит стало на багато легше. На території України з'явилися перші МФО (мікрокредитні організації), і там, на дуже лояльних умовах, почали видавати в борг невеликі суми грошей. У перших МФО кредити можна було отримати лише готівкою у філіях цих МФО.

Переваги цих кредитів очевидні:

- Кредит можна було отримати без поручителів, застави та підтвердження своїх доходів;

- Самий мінімум документів — ІПН та паспорт;

- Практично миттєве оформлення — близько 15 хвилин.

Через кілька років МФО почали підкорювати сегмент інтернет-кредитування і надали всім бажаючим можливість оформляти та отримувати кредити в режимі онлайн, на власних веб-сайтах. Для подання заявки та отримання позикових коштів, позичальникам вже не треба навіть виходити з дому чи офісу. Всі необхідні дії можна здійснити віддалено, тому такий варіант дозволяє економити свій час, не відвідуючи особисто філії кредитних організацій.

До кого краще звернутися за мікрокредитом?

Згідно зі статистикою, на території України зареєстровано майже 700 МФО. Але не всі вони мають довірою і популярністю серед позичальників. Ми хочемо порадити Вам 10 найбільш надійних і популярних сервісів, які пропонують послугу онлайн-кредитування.

1. Глобал Кредит (у даного сервісу також є мережа філій);

2. АлексКредит;

3. Манивео;

4. Твої Гроші (мережа відділень у Києві, Львові та Борисполі);

5. Мілоан;

6. Ccloan;

7. Швидко Гроші (перший позику можна оформити лише у філії компанії);

8. Компаньйон Фінанс (філії по всій Україні);

9. Быстрозайм (мережа відділень в центральних і східних областях);

10. MyCredit.

Як відбувається оформлення кредиту онлайн?

Для оформлення інтернет-кредиту у вищеперелічених сервісах, потрібно виконати декілька елементарних дій:

- Відвідати сайт МФО і визначиться з потрібною сумою та строком, на який буде оформлятися кредит;

- Створити профіль позичальника на сайті кредитора (особистий кабінет);

- Заповнити анкету, вказавши інформацію про себе;

- Надіслати анкету для обробки;

- Якщо її схвалять, гроші відразу ж будуть зараховані на карту.

Використовуючи МФО, кредит можна оформити вигідно і дуже оперативно. Умови перерахованих МФО максимально прозорі. Всі клієнти мають можливість скористатися підтримкою через чат або зателефонувавши на гарячу лінію.