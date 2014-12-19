Нацбанк призначив кураторів у 40 банків, що отримали рефінансування

Про це під час брифінгу повідомив журналістам перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

«Ми посадили кураторів у 40 банків, яким ми надали рефінансування», - сказав він.

Писарук пояснив, що це сприятиме виявленню проблем у банків на ранній стадії, оскільки віддалений нагляд показав свою неефективність, зважаючи на спотворення банками звітності. «Звітність малюють усі без винятку, але ступінь різна», - додав він.

Писарук наголосив, що нинішні проблеми банківської системи назріли вже давно, оскільки ніхто не проводив її «очищення», ідеальний час для якого був у 2009-2010 роках. Водночас він повідомив, що трансформація Національного банку торкнеться і банківського нагляду. «Ми розбудовуємо нагляд повністю ... впроваджується принцип «оновлення крові», ротація. Я особисто встановлював відсотки ротації», - пояснив він.

За словами Писарука, проблеми банків насамперед зумовлені низьким рівнем відповідальності їхніх власників і менеджменту, над чим Нацбанк також працює. «Ми готуємо проект змін до законодавства спільно з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком, згідно з якими встановлюється відповідальність акціонерів і менеджменту банку за шахрайство, нелегальне виведення активів, протизаконні дії будь-якого роду і спотворення звітності. Ми домовилися, що опрацюємо цей проект протягом двох місяців і подамо в Раду», - сказав він.

Читайте такожНБУ вчора надав банкам 3 млрд гривень рефінансування

Читайте такожНацбанк від початку року визнав неплатоспроможними 32 банки

Виведення банків з ринку і виплата відшкодування вкладникам цих банків здійснюються через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.