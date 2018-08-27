Держбюджет України пішов у мінус на 13,4 мільярда

Роком раніше держбюджет був зведений з профіцитом 27 млрд грн.

Державний бюджет України за січень-липень 2018 року виконано з дефіцитом на рівні 13,356 млрд грн проти 27,003 млрд грн профіциту за аналогічний період попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Державної казначейської служби України, зведений бюджет за сім місяців цього року виконано з профіцитом на рівні 7,517 млрд грн, що в 7 разів нижче від профіциту за аналогічний період попереднього року в розмірі 52,820 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України за 2017 рік виконано з дефіцитом на рівні 47,850 млрд грн, що в 1,5 разу нижче від показника за попередній рік.

Держбюджет України на 2018 рік встановлює граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.