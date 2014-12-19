У Росії вирішили витратити на порятунок банків 1 трильйон рублів

Докапіталізація через ОФЗ збільшить капітал банків РФ на 13% / rodina.ru

Документ був прийнятий депутатами в першому читанні і в цілому, повідомляє ТАСС.

Уряду РФ надається право в ході виконання федерального бюджету в 2014 році спрямувати в якості майнового внеску РФ в майно АСВ в розмірі до 1 трлн руб. Внесок здійснюється шляхом передачі облігацій федерального позики (ОФЗ) з відповідним перевищенням загального обсягу витрат федерального бюджету, обсягу державних внутрішніх запозичень і верхньої межі державного внутрішнього боргу на 1 січня 2015 року.

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Міністр фінансів РФ Антон Силуанов, представляючи проект закону депутатам, повідомив, що така докапіталізація банків через АСВ дозволить збільшити капітал банківської системи приблизно на 13%. "Це відповідає тому сумарному негативного ефекту на банківську систему, що зараз відбувся", - зазначив при цьому він.

Голова Рахункової палати РФ Тетяна Голікова звернула увагу депутатів, що така докапіталізація банків, незважаючи на те що це "негрошова операція", змінить основні характеристики бюджету 2014 року". "І з профіцитного бюджету з профіцитом близько 0,4% ВВП, який був затверджений, коли приймався бюджет, досягне рівня від 0,85 до 1%", - додала вона.

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"Якщо банки отримають капітал, це, очевидно, буде надавати знижувальний вплив на процентну ставку реальному сектору економіки. Тому це важливий балансуючий момент в тому, щоб взаємовідносини банків з реальним сектором економіки стабілізувалися", - пояснював раніше заступник голови Банку Росії Михайло Сухов.

Крім того, за його словами, якщо у банків буде капітал, то завдяки прийнятим рішенням ЦБ банки за погіршення фінансового стану позичальників "зможуть вести себе більш лояльно з реальним сектором економіки".