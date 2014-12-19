Порошенко нарешті виключив Портнова і Хорошковського з ради Нацбанку

Президент України Петро Порошенко виключив зі складу ради Національного банку України Андрія Портнова і Валерія Хорошковського.

Про це повідомляється в указі №940/2014 «Про звільнення членів ради Національного банку України», розміщеному на сайті голови держави.

«Звільнити членів ради Національного банку України Портнова A.B., Хорошковського В.І.», - зазначається у документі.

Указ набрав чинності з дня публікації, тобто, сьогодні.

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