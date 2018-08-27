Нові санкції США обвалили російський рубль

Причиною падіння рубля стали антиросійські санкції США, введені у зв'язку зі справою про отруєння в британському Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Курс долара до російського рубля зріс на 38 копійок, до 67,47 рубля/долар. Курс євро збільшився на 34 копійки – до 78,29 рубля/євро.

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Про це повідомляє Новое время з посиланням на дані торгів Московської біржі.

Нагадаємо, що ще 23 серпня рубль ослаб до долара США до мінімуму з квітня 2016 року. Вартість американської валюти сягнула 69,1 рубля/долар. Європейська валюта досягала позначки 79,77 рубля.

Сьогодні, 27 серпня, вступили в силу антиросійські санкції США, введені у зв'язку зі справою про отруєння в британському Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Обмежувальні заходи включають заборону на продаж Росії зброї, а також товарів та технологій подвійного призначення.

Якщо протягом трьох місяців Москва не надасть гарантій, що не буде використовувати хімічну зброю і не погодиться на допуск міжнародних інспекторів, набуде чинності другий пакет санкцій, що передбачає зниження рівня дипломатичних відносин, скорочення до мінімуму взаємної торгівлі і заборона польоту в США для російських авіаліній.

Американські обмежувальні заходи можуть охопити 70% російської економіки і 40% робочої сили.

Росія заперечує свою причетність до замаху на Скрипаля і називає санкції нелегітимними.