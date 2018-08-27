этот материал доступен на русском

Нові санкції США обвалили російський рубль

14:49, 27 серпня 2018
Фінанси
1099 0
Ілюстрація REUTERS

Читайте такожЕкономіст розповів, чи позначиться обвал російського рубля на Україні

Про це повідомляє Новое время з посиланням на дані торгів Московської біржі.

Нагадаємо, що ще 23 серпня рубль ослаб до долара США до мінімуму з квітня 2016 року. Вартість американської валюти сягнула 69,1 рубля/долар. Європейська валюта досягала позначки 79,77 рубля.

Сьогодні, 27 серпня, вступили в силу антиросійські санкції США, введені у зв'язку зі справою про отруєння в британському Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Обмежувальні заходи включають заборону на продаж Росії зброї, а також товарів та технологій подвійного призначення.

Якщо протягом трьох місяців Москва не надасть гарантій, що не буде використовувати хімічну зброю і не погодиться на допуск міжнародних інспекторів, набуде чинності другий пакет санкцій, що передбачає зниження рівня дипломатичних відносин, скорочення до мінімуму взаємної торгівлі і заборона польоту в США для російських авіаліній.

Американські обмежувальні заходи можуть охопити 70% російської економіки і 40% робочої сили.

Росія заперечує свою причетність до замаху на Скрипаля і називає санкції нелегітимними.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Нові санкції США проти Росії
Теги: #санкції проти Росії