НБУ розраховує, що МВФ зважиться збільшити фіндопомогу Україні на $15 млрд
Національний банк України очікує затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом зі збільшенням фінансування на 15 млрд дол. до кінця лютого.
Про це під час брифінгу повідомив журналістам перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.
«Якщо все піде по тому напрямку, як ми це бачимо, ми з МВФ можемо реалізувати збільшення фінансування України, сума у 15 млрд вже називалася, і ми сподіваємося, що це буде можливим до кінця лютого, буде реалізований цей проект», - сказав Писарук.
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Він також уточнив, що мова йде не про черговий транш МВФ, а про збільшення існуючої програми з Фондом.
Раніше УНІАН повідомляв, що Україна просить МВФ розширити програму співпраці.
З 9 грудня у Київ на запрошення уряду приїхала місія МВФ для продовження переговорів щодо виконання програми співпраці та обговорення можливостей отримання Україною третього і четвертого програмних траншей загальним обсягом близько 2,7 млрд дол. Транш буде надано за рішенням Ради директорів Фонду, засідання якої відбудеться в кінці грудня - на початку січня 2015 року.
Україна схвалила програму співпраці з МВФ у квітні, загальний обсяг кредитування складає 17 млрд дол., з яких Україна отримала 4,6 млрд дол.