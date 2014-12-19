НБУ розраховує, що МВФ зважиться збільшити фіндопомогу Україні на $15 млрд

Про це під час брифінгу повідомив журналістам перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

«Якщо все піде по тому напрямку, як ми це бачимо, ми з МВФ можемо реалізувати збільшення фінансування України, сума у 15 млрд вже називалася, і ми сподіваємося, що це буде можливим до кінця лютого, буде реалізований цей проект», - сказав Писарук.

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Він також уточнив, що мова йде не про черговий транш МВФ, а про збільшення існуючої програми з Фондом.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна просить МВФ розширити програму співпраці.

З 9 грудня у Київ на запрошення уряду приїхала місія МВФ для продовження переговорів щодо виконання програми співпраці та обговорення можливостей отримання Україною третього і четвертого програмних траншей загальним обсягом близько 2,7 млрд дол. Транш буде надано за рішенням Ради директорів Фонду, засідання якої відбудеться в кінці грудня - на початку січня 2015 року.

Україна схвалила програму співпраці з МВФ у квітні, загальний обсяг кредитування складає 17 млрд дол., з яких Україна отримала 4,6 млрд дол.