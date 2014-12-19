У Нацбанку обіцяють більше не витрачати резерви до отримання траншу МВФ у лютому

Про це під час брифінгу повідомив журналістам перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

«Більше ми резервів витрачати не плануємо. За винятком тих маленьких аукціонів, які ми проводимо як індикативні... Більше ми резервів витрачати не будемо... до... ми сподіваємося отримати поповнення резервів до кінця лютого в рамках пакету», - сказав він.

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За його словами, він сподівається, що до цього часу також буде проведена реформа «Нафтогазу» і порядок його фінансування зміниться.

Раніше УНІАН повідомляв, що золотовалютні резерви НБУ оновили 10-річний мінімум - впали нижче $10 млрд.