Гривня втрачає позиції: курси валют

Котирування гривні на міжбанку до закриття торгів встановилися на рівні 27,92/27,98 грн/дол.

У понеділок, 27 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 27,92/27,98 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, поточні котирування на 13 копійок нижчі за рівень відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,53/32,60 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

За даними Національного банку, довідкове значення курсу гривні на міжбанку станом на 12:00 становило 27,8729 грн/дол.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 28 серпня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2788.5240 (27 серпня – 2785.3197)

100 EUR – 3243.8900 (27 серпня – 3225.1217)