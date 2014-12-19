Валовий зовнішній борг України скоротився на $1,2 млрд

Обсяг валового зовнішнього боргу України у третьому кварталі 2014 року порівняно з другим кварталом скоротився на 0,9%, або 1,179 млрд дол., – до 135,891 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, з початку року обсяг валового зовнішнього боргу скоротився на 4,35%, або на 6,188 млрд дол.

На кінець третього кварталу на сектор загального державного управління припало 32,348 млрд дол., або 24% валового зовнішнього боргу. Зростання боргу сектору загального держуправління у третьому кварталі становило 203 млн. дол., або 2,6%.

На банки припало 20,482 млрд дол., або 15,1% боргу. Зниження боргу банківського сектору за квартал становило 789 млн дол., або 3,7%.

На органи грошово-кредитного регулювання припало 2,398 млрд дол., або 2% боргу. Борг органів грошово-кредитного регулювання за квартал зріс на 129 млн дол., або на 5,7%.

На інші сектори припало 70,740 млрд дол., або 52% боргу. Зростання боргу інших секторів за квартал становило 95 млн дол., або 0,19%.

Прямі інвестиції (міжфірмовий борг) на кінець третього кварталу становили 9,923 млрд дол. або 0,07% боргу. Борг за прямими інвестиціями у третьому кварталі знизився на 1,417 млрд дол., або на 12,4%.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг валового зовнішнього боргу України у другому кварталі 2014 року порівняно з першим кварталом скоротився на 0,4%, або на 592 млн. дол., – до 136,790 млрд дол.

Обсяг валового зовнішнього боргу України у 2013 році зріс на 7,455 млрд дол., або на 5,52%, - до 142,520 млрд дол.