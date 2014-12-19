У раду НБУ входили люди, яких немає у країні - заступник голови Нацбанку

«Рада у нас не укомплектована. Досі з незрозумілих причин президентська частина Ради не заповнена, там просто немає людей. Парламентська - заповнена, президентська - ні. Більше того, по праву входили, буквально до вчорашнього дня до Ради входили люди, яких не лише немає у країні, вони навіть не можуть з'явитися з певних причин», - сказав Писарук, і нагадав, що вчора президент підписав указ про виведення зі складу Ради НБУ Хорошковського і Портнова.

Читайте такожНацбанк призначив кураторів у 40 банків, що отримали рефінансування

За його словами, у зв'язку з цим відносини з Радою НБУ непрості. «Проблема кворуму виникає, кворуму часто немає. І юридично механізм функціонування Ради Нацбанку вимагає поліпшень. На сьогоднішній день, у рамках роботи з Міжнародним валютним фондом, ми підготували проект змін до закону про Національний банк і закон про банки, які регулюватимуть ці зміни», - додав Писарук, і уточнив, що йдеться про зміни чисельності, складу та повноважень ради НБУ.

Раніше УНІАН повідомляв, що до ради НБУ входять Ірина Акімова, Олександр Біланенко, Станіслав Буковинський, Павло Гайдуцький, Ольга Кандибка, Трохим Ковальчук, Валерія Гонтарева як голова НБУ, Віталій Ломакович, Ігор Лютий, Юрій Полунеєв, Віктор Федосов, Роман Шпек.

Також повідомлялося, що сьогодні, 19 грудня, Порошенко нарешті виключив Портнова і Хорошковського ради Нацбанку.

В рамках закону про Національний банк, Рада НБУ виконує низку функцій, у тому числі щорічно розробляє основні засади грошово-кредитної політики і затверджує кошторис доходів і витрат Нацбанку.