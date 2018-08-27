Україна та ЄС погодили умови отримання першого траншу допомоги в мільярд євро

В той же час, представник України в ЄС не став розкривати умов виділення траншу.

Представник України при ЄС Микола Точицький заявляє, що угода про надання Україні першого траншу нової макрофінансової допомоги Європейського Союзу, загальний обсяг якої складає 1 млрд євро, буде підписана найближчим часом.

Читайте такожКабмін почав підготовку для отримання чергового траншу МВФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав у Києві під час засідання прес-клубу МЗС.

"Прогрес є (щодо погодження умов виділення Україні першого траншу - УНІАН). Умови є. Я на жаль, не можу вам їх розкрити до того часу, як не буде підписана угода. Підписана вона буде найближчим часом", - заявив Точицький.

Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада 26 червня остаточно затвердила третій пакет макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро. Рішення Європейського Союзу про надання Україні макрофінансової допомоги набрало чинності 9 липня.

Україна з 2014 року отримувала фінансування в рамках програм ЄС про виділення макрофінансової допомоги. У 2014 році першою програмою було передбачено виділення 1,6 млрд євро допомоги, другою в 2015 році - 1,8 млрд євро. Сумарно Україна змогла отримати лише 2,81 млрд євро, оскільки решта 600 млн євро так і не були надані в зв'язку з неготовністю української влади скасувати заборону на експорт лісу-кругляка.