Нацбанк не буде радити Кабміну, який курс закладати в бюджет-2015

Про це повідомив журналістам перший заступник голови НБУ Олександр Писарук під час круглого столу у Національному банку.

«Перше - курс національної валюти не є основним параметром під час визначення грошово-кредитної політики. Крапка. Не є. Кому б це не подобалося, це факт. Друге - ми не даємо прогнозів курсу національної валюти на наступний рік. Основним параметром грошово-кредитної політики є рівень інфляції. Це ми зараз і робимо з Мінфіном, обговорюємо, і ця цифра буде озвучена», - сказав Писарук.

Читайте такожКотирування гривні на міжбанку зросли до 16,45 за долар

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час прес-конференції в аеропорту «Бориспіль» заявив, що Кабінет міністрів закладає у проект державного бюджету України на 2015 рік курс гривні до долара на рівні поточного з допущенням девальвації до 17 грн за долар.Водночас, за його словами, уряд очікує від Національного банку, який згідно з Конституцією відповідає за стабільність національної грошової одиниці, прогнозів на наступний рік.

Раніше у низці ЗМІ із посиланням на джерела повідомлялося, що Кабмін закладає у проект бюджету курс гривні на рівні 22 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк цього тижня, 17 грудня, оновив історичний мінімум курсу гривні до долара на рівні 15,7789 грн/дол., і таким чином від початку року гривня знецінилася щодо долара на 97,48% (на 7,79 грн) або в 1,97 разу.

Котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку цього тижня коливаються в межах 16,00/16,50 грн/дол., середньозважений курс - у межах 15,60/15,77 грн/дол. Водночас, за інформацією учасників ринку, окремі котирування під час торгів на міжбанківському ринку досягали 22 грн/дол.

Національний банк у лютому цього року перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і, у підсумку, гривня від початку року знецінилася щодо долара США за офіційним курсом майже у 2 рази.

Від моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала двічі: у 1998 році майже у три рази - до близько 5 від 1,8 грн за долар, а також у кінці 2008 року - майже вдвічі, до 8 грн/дол.