США та Мексика домовилися щодо нової угоди про вільну торгівлю

Дональд Трамп зазначив, що домовленість з Мексикою означає кінець угоди NAFTA. Очікується, що незабаром до нової угоди долучиться і Канада.

США та Мексика досягли домовленості щодо нової угоди про вільну торгівлю.

Про це в понеділок, 27 серпня, повідомили президент США Дональд Трамп та президент Мексики Енріке Пенья Ньєто.

При цьому Трамп, виступаючи у Вашингтоні, назвав угоду з Мексикою "дуже хорошою" та заявив про "видатний день для торгівлі". Він зазначив, що домовленість з Мексикою означає кінець угоди NAFTA (North American Free Trade Agreement - Північноамериканська угода про вільну торгівлю). Частиною цієї зони вільної торгівлі, крім Мексики й США, є Канада. За словами Трампа, він "скасує NAFTA", бо ця назва має негативне забарвлення, повідомляє DW.

Президент США додав, що "ми побачимо, чи стане Канада частиною угоди". Звертаючись до уряду Канади, Трамп пообіцяв "незабаром" зателефонувати прем'єру країни Джастіну Трюдо, а заключні переговори з Канадаю щодо нової угоди мали б розпочатися, за його словами, найближчим часом.

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Торговельний представник США Роберт Лайтхайзер пояснив, що угоду з Мексикою передбачено на 16 років. За шість років угоду переглянуть і можуть подовжити її дію на ще 16 років.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто повідомив у мережі Twitter, що обговорив вже з Трюдо стан переговорів. Він стверджує, що заключні перемовини з Канадою можуть відбутися "вже цього тижня". Представник уряду Мексики Хесус Сеаде пояснив, що Вашингтон та Мехіко погодили включити Канаду в нову версію договору про вільну торгівлю.

Згодом стало відомо, що міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд 28 серпня вирушить до Вашингтона для проведення переговорів щодо нової угоди про торгівлю.

NAFTA - одна з найбільших у світі зон вільної торгівлі, створена трьома країнами в 1994 році. Угода забезпечує фактично безперешкодний рух товарів та послуг між США, Мексикою та Канадою. Особливо важлива угода для Мексики, 80 відсотків експорту якої йдуть до США.