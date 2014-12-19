В окупованому Криму після рекордного обвалу рубля виник дефіцит валюти

У сімферопольському відділенні банку РНКБ у Сімферополі 18 грудня у наявності було лише €1,5 тис. і $2 тис. на продаж. «Для фізичних осіб замовлення на валюту не приймають», - повідомляє джерело РБК.

У Рускобанке, за його словами, були готові продати $3 тис. і до €2 тис.: «Залишили номер телефону і просили уточнювати, може, ще привезуть».

Причому курси продажу станом на 18 грудня більше ніж на 10 руб. перевищували курси ЦБ. Так, у РНКБ євро на продаж пропонували по 84 руб., долар - за 71 руб. У банку «Россия» євро можна було придбати за 88 руб., у Рускобанке - за 86 руб. Долар у Рускобанке продавали по 73 руб.

У відділенні банку «Россия» у Сімферополі на звернення по валюту повідомили, що долари були відсутні, а євро в наявності були лише на суму не більше 3 тис. руб. На запити, спрямовані 18 грудня, прес-служби банків не відповіли.

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Дефіцит валюти у Криму пояснимо проблемами логістики, пояснює голова ради директорів МДМ-Банку Олег В'югін. «У Криму, можна зрозуміти, тому що її потрібно туди доставити», - зауважив він. Найбільші постачальники валюти - це лише кілька російських банків, нагадав В'югін, а попит в останні дні був вище від звичайного. Тому, за його словами, у Крим могли не встигнути завезти стільки доларів і євро, скільки було необхідно. «Борт замовити - це не на «раз-два-три». Я думаю, що до Нового року все налагодиться», - сподівається він.

«В обмінному пункті банк не зобов'язаний проводити обмінні операції, це його право. Єдине, що він зобов'язаний приймати банкноти на експертизу», - каже доцент кафедри банківської справи РЕУ ім. Плеханова Тетяна Белянчикова. Правда, якщо банк купує валюту, то повинен і продавати, уточнює вона, «але у нього може бути зранку всього €100 - він їх продав і сидить».

У період ажіотажу можливості банків з придбання валюти звужуються, продовжила вона. Наприклад, тепер вони далеко не завжди можуть купити валюту один в одного, а поставками з-за кордону в основному займаються банки зі 100%-вою іноземною участю. «Взагалі кажучи, розумні банки регулюють клієнтський попит, підвищуючи курси», - додала Белянчикова.

Крім того, банки можуть просто не хотіти продавати валюту, зауважив президент банку «Російська фінансова корпорація» Андрій Нечаєв. «Я думаю, що справа не в нестачі фізичної валюти, а в тому, що банки вже просто бояться її продавати», - вважає він.

Загалом це нормальна ситуація: банки не зобов'язані продавати валюту, особливо якщо у них немає, каже адвокат Майя Чудутова, керівник практики супроводу банківської діяльності «Яковлев и партнеры». За її словами, на міжбанківському ринку валюти сьогодні не вистачає, тому поведінка банків не дивна. Інша справа, що банки зобов'язані видавати валюту на вимогу своїх вкладників, уточнює вона. Щоб її отримати, потрібно офіційно розірвати договір вкладу у відділенні банку, і тоді банк зобов'язаний видати гроші.

Нагадаємо, у середу, 17 грудня, УНІАН повідомляв, що в анексованому Криму деякі російські банки як "іноземну валюту" продають лише гривню.