Нацбанк відновив купівлю валюти на міжбанку

За тиждень регулятор купив 16,7 млн дол.

Національний банк України після місячної перерви відновив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку, викупивши за тиждень з 20 по 23 серпня 16,7 млн дол.

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Згідно з даними на сайті НБУ, цього ж тижня регулятор продав на міжбанку 10 млн дол., і в результаті показник чистої купівлі валюти за тиждень становив 6,7 млн дол.

З початку року Нацбанк купив на міжбанку на 709 млн дол. більше, ніж продав.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк за три тижні - з 30 липня по 17 серпня - в ході інтервенцій для згладжування надмірних коливань на міжбанківському валютному ринку продав 526,6 млн дол.

Міжнародні резерви України на 1 серпня 2018 року становили 17,749 млрд дол., що на 5,6% нижче за показник на початок року.

У 2017 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку на 1,3 млрд дол. більше, ніж продав.