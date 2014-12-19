Місія МВФ повернеться до Києва на початку січня

Про це йдеться у заяві керівника місії МВФ, яка працювала в Україні з 9 по 18 грудня, Миколи Георгієва.

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«Місія провела продуктивні технічні дискусії з новою командою економічного блоку уряду України і Національного банку в контексті підтриманої Фондом програми, - сказано в заяві. - Ми зрозуміли, що влада готова здійснити рішучі кроки щодо впровадження широкої та комплексної програми, спрямованої на стабілізацію та реформування економіки».

Як наголошується в заяві, місія МВФ та уряд України суттєво поглибили загальне бачення і розуміння пріоритетів економічної політики у подальшому.

"Дискусії будуть тривати у наступні тижні після від'їзду місії. У січні 2015 року, як очікується, місія повернеться до Києва для проведення політичних переговорів із владою», - наголосили у Фонді.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Нацбанку обіцяють більше не витрачати резерви до отримання траншу МВФ у лютому.

Також повідомлялося, що місія МВФ працювала в Україні з новим складом уряду на запрошення прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і міністра фінансів Наталії Яресько. Основним завданням місії було оцінити поточну економічну ситуацію в Україні, а також оцінити основні макроекономічні параметри розвитку України до 2015 року, включаючи проект бюджету на 2015 рік і пакет податкового і бюджетного законодавства, яке ляже в основу проекту бюджету.

Україна зі свого боку запропонувала МВФ розглянути можливість перегляду програми в бік збільшення фінансування, яке на поточний момент у загальному обсязі складає 17 млрд дол., або зміни графіка отримання кредитних траншів з тим, щоб перший транш у 2015 році склав до 5 млрд дол. замість раніше очікуваних 2,7 млрд дол.

Україна і МВФ погодили програму співпраці у квітні поточного року. Україна вже отримала два кредитних транші - у травні та вересні - загальним обсягом 4,6 млрд дол.