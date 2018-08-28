Держборг України перевищив 2 трильйони гривень

Держборг в липні скоротився в доларовому еквіваленті на 0,8%. У гривневому еквіваленті держборг зріс на 1,4%.

Обсяг державного та гарантованого державою боргу України за липень скоротився в доларовому еквіваленті на 0,59 млрд дол., або на 0,8%, - до 75,71 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, у гривневому еквіваленті обсяг держборгу за цей період зріс на 27,40 млрд грн, або на 1,4%, - до 2,026 трлн грн.

Згідно з наведеними даними, порівняно з показником на початок поточного року обсяг держборгу в доларовому еквіваленті знизився на 0,8%, у гривневому еквіваленті - на 5,4%.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 млрд у доларовому еквіваленті, і на 11% до 2,1 трлн - у гривневому еквіваленті.

Кабінет міністрів 22 серпня ухвалив трирічну стратегію управління держборгом, яка передбачає зниження його до кінця 2020 року до рівня не вище 49% ВВП і оптимізацію структури боргу.