Керівництво Нацбанку хоче реформувати його за півтора-два роки

Про це повідомив журналістам перший заступник голови НБУ Олександр Писарук під час круглого столу в Нацбанку.

«Наш консультант з центрального банку Канади сказав, що у них процес реформування центрального банку зайняв п'ять років. Коли ми сказали, що хочемо закінчити за півтора - максимум за два, він нам не повірив. Такі масштабні проекти вимагають структурного підходу і часу, пов'язані з серйозними технологічними та організаційними змінами. Але ми сподіваємося, що за півтора - максимум за два роки ми це зробимо», - сказав Писарук.

Присутній на круглому столі виконуючий обов'язки заступника голови НБУ Владислав Рашкован повідомив, що фінансові ресурси для трансформації Нацбанку не потрібні, а економічним ефектом від її реалізації буде скорочення деяких витрат НБУ у два рази. «Чи нам потрібні якісь ресурси? Ні. У нас є підтримка Міжнародного валютного фонду, ми у будь-який момент можемо залучити потрібного консультанта. Що стосується ефекту, то, зрозуміло, він буде - за рахунок автоматизації процесів, скорочення персоналу... Загальнобанківські, господарські витрати Національного банку зменшуються, як мінімум, у два рази», - сказав він.

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За словами Рашкована, на даний час у НБУ працює 11,5 тисячі осіб, у тому числі 6,3 тисячі виконують функції, не пов'язані з основною діяльністю регулятора, а після трансформації чисельність персоналу буде скорочена майже у два рази. «До закінчення проекту, перша стадія якого у нас зараз відбувається і закінчиться до другого кварталу 2016 року, - це близько 5 400 людей, швидше за все, цифра втрат Національного банку. Протягом 2015 року, що багато в чому буде залежати від успіху першого нашого пілотного проекту та швидкості реалізації планів, але я думаю, що 2015 рік ми закінчимо цифрою в районі 6100-6200 людей», - додав він.

Водночас, Рашкован зазначив, що скорочення персоналу в НБУ не обов'язково означає звільнення людей, оскільки, наприклад, під час передачі підвідомчих навчальних закладів НБУ персонал цих вузів залишиться працювати у структурах, підвідомчих Міністерству освіти.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Петро Порошенко сьогодні нарешті виключив Портнова і Хорошковського ради Нацбанку.