Долар в обмінниках знову подолав позначку 28 гривень
11:22, 28 серпня 2018Фінанси
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Продати долари можна по 27,80 грн.
В Україні дорожчає долар / фото УНІАН
Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах після зміцнення гривні минулого тижня сьогодні, 28 серпня, підскочила до 28,10 грн, євро - 32,80 грн.
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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна по 27,80 грн, євро - по 32,20 грн за одну грошову одиницю.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк після місячної перерви відновив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку, викупивши за тиждень з 20 по 23 серпня 16,7 млн дол.
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