Україна готується до переговорів про зону вільної торгівлі з Британією

За словами посла, на перехідний період необхідно узгодити регулюючий документ, який продовжить дію положень Угоди про асоціацію з Євросоюзом щодо зони вільної торгівлі.

Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Наталія Галібаренко заявляє, що після виходу Великої Британії з Європейського Союзу, який очікується у березні 2019 року, необхідно буде вести нові переговори про укладення угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Британією.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час засідання прес-клубу МЗС у Києві.

"У нас буде потреба підписувати з Британією абсолютно нову угоду, яка буде регулювати наші відносини", - сказала посол.

За словами Галібаренко, "до цього часу ми вели просто такі експертні консультації, звіряли годинники, хто що бачить у цій новій угоді".

"Ми вже британцям заявили, що ми не хочемо взяти просто угоду про асоціацію діючу, її порізати, повикидати якісь там секторальні частини, енергетику та інтеграційну частину, і залишити там на десяти сторінках (текст) і сказати, що це наша нова угода", - заявила Галібаренко.

Українська сторона хоче вести з Британією повноцінні переговори, сказала посол і додала, що нова угода про вільну торгівлю має бути "амбітною, навіть у порівнянні з Угодою про асоціацію (з Євросоюзом)".

На її переконання, існують в економіці сектори, де Британія та Україна можуть посилити співпрацю. "Де ми можемо вийти за межі якихось квот, наприклад, чутливої продукції, які були в Європейському Союзі", - сказала Галібаренко.

"Зараз уже є позитивний сигнал, що британці готові до переговорів. Вони погоджуються, що короткої, дуже скороченої угоди вже не вийде", - зауважила Галібаренко.

За її словами, Україна тепер має сформувати делегацію для переговорів і виписувати директиви з висловленням свого бачення України, а починати офіційні переговори.

Після виходу Британії з ЄС у березні 2019 року розпочнеться дія перехідного періоду, який триватиме до 2020 року, тому, за словами посла, часу на ведення переговорів "не зовсім багато".

Українська сторона вважає, що на період перехідного періоду необхідно узгодити регулюючий документ, який продовжить дію положень Угоди про асоціацію з ЄС в частині зони вільної торгівлі.

"Поки що ми їм такий документ офіційно не вносили, але, в принципі, позитивний сигнал у тому, що британці так заявили, що їм підходить будь-яка форма, будь-який варіант, який ми запропонуємо, який би просто відображав їхню позицію", - повідомила посол.

Також вона розповіла про перспективи укладання двосторонньої угоди про зону вільної торгівлі.

"Якщо стосовно Угоди про асоціацію (з ЄС) ми вели переговори 4,5 роки, то в мене ще немає відчуття, що з Британією ми прямо так за півроку закінчимо і так ми все швидко погодимо", - заявила Галібаренко.

Посол запевнила, що Україна відстоюватиме інтереси українського бізнесу. "Звичайно, британці заспокоюють, що такого різкого переходу не буде, але я розумію, бізнес хоче мати впевненість у перспективі", - заявила вона.

За словами Галібаренко, "амбітна мета британців - щоб ми взагалі на середину наступного року вже мали фінальний текст. Чесно кажучи, я в цьому сумніваюся, що це так швидко відбудеться. Тому я націлюю на те, що у нас є перехідний період, і давайте на цей період орієнтуватися".