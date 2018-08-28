Український бізнес не відчув змін на митниці: рівень корупції залишається високим

За підсумками першого півріччя 2018 року бізнес погіршив оцінку діяльності митниці в порівнянні з першим півріччям минулого року.

Більшість представників бізнесу - близько 59% - вважають, що корупція в митних органах залишається на тому ж рівні, ще близько 36% - вкрай незадоволені якістю митних послуг і професіоналізмом осіб, з якими вони взаємодіють на митниці.

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Такі дані були отримані за підсумками дослідження Митного індексу України з січня по серпень 2018 року, яке провела Європейська Бізнес Асоціація.

Зокрема, за підсумками дослідження, Митний індекс у першому півріччі поточного року сягає позначки 2,91. У другому півріччі 2017 року він становив 3,05 бала, а у першому півріччі - 2,9 бала.

«Показники індексу знижуються. За результатами опитування ми бачимо, що реформування митних органів та сервісів вже давно на часі. Хоча деякі зрушення мають місце, бізнес очікує старту активних дій і реальних реформ. Відтягування процесів може ще більше ускладнити ситуацію. До того ж, без якісних змін країна втрачає можливості для розвитку», - зазначила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко.

На думку представників бізнесу, критично важливим є спрощення та прискорення митних формальностей, передбачуваність і зрозумілість процедур, а крім того, оптимізація проходження фітосанітарного, екологічного та радіологічного контролю.

Як нагадують у ЄБА, з лютого 2018 року застосування системи «єдиного вікна» стало обов'язковим під час імпорту товарів. Згідно з отриманими результатами, у першому півріччі 2018 року кількість компаній, які використовують систему «єдиного вікна», становила 91,4%, порівняно з 79% у другому півріччі 2017 року.

Водночас, тільки 37,7% задоволені роботою «єдиного вікна». Ще третина (32,1%) не визначилися. В асоціації відзначили, що актуальним є питання усунення недоліків у роботі системи. У Митному комітеті Європейської Бізнес Асоціації також підкреслили, що через непередбачені затримки у проходженні митних процедур зараз підприємець не може довго планувати свою діяльність.

«І це реальна проблема, особливо для великого і середнього бізнесу. Бізнес-спільнота сподівається, що питання вдасться врегулювати максимально оперативно і вже восени буде прийнятий законопроект №7010 щодо «єдиного вікна». Адже його головна мета - зменшити час митного оформлення товарів і зробити митний контроль більш ефективним», - йдеться в повідомленні.

Дослідження Митного індексу містило три ключових тематичних блоки - корупція, якість митних послуг, робота «єдиного вікна». Індекс вимірюється два рази в рік. Відмітка три вважається нейтральною. Максимальна оцінка становить 5 балів. У дослідженні взяли участь 58 експертів.

Як повідомляв УНІАН, з 1 лютого урядом було запроваджено диференційований підхід до обов'язкового застосування "єдиного вікна" з урахуванням особливостей транспортних операцій. При цьому була продовжена на один рік можливість добровільного застосування системи «єдиного вікна» у випадках переміщення товарів транзитом, вивезення за межі України товарів морським, залізничним та авіаційним транспортом, ввезення в Україну товарів у поштових або міжнародних експрес-відправленнях, декларування товарів у нових місцях митного оформлення, в яких менше 90 днів застосовується система «єдиного вікна».

У липні 2018 року Верховна Рада прийняла закон про електронізацію процедур митного оформлення через механізм «єдиного вікна», а також оптимізацію та спрощення митних процедур. Порошенко ветував цей закон.