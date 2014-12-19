У листопаді українські банки втратили майже 9 млрд гривень
Банківська система України за підсумками січня-листопада 2014 року отримала 22,419 млрд грн збитків, тоді як за аналогічний період минулого року прибуток банківської системи становив 2,4 млрд грн.
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
Нагадаємо, за підсумками січня-жовтня банківська система отримала 13,495 млрд грн збитку, таким чином, у листопаді банки отримали 8,924 млрд грн збитків.
За інформацією НБУ, доходи банків у січні-листопаді 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року зросли на 26,9% і склали 191,741 млрд грн, витрати - на 44,1%, до 214,160 млрд грн.
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Читайте такожбанківська система за підсумками січня-жовтня 2014 року отримала 13,495 млрд грн збитків
Банкіри пояснюють зростання збитків стрімкою девальвацією національної валюти і відтоком вкладів з банківської системи, що спричинило подорожчання ресурсів для банків і водночас погіршення якості кредитів і підвищення витрат на формування резервів під ці кредити.
Прибуток банківської системи України у 2013 році склав 1,4 млрд грн, що у 3,5 разу нижче від показника прибутку за підсумками 2012 року.