У листопаді українські банки втратили майже 9 млрд гривень

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Нагадаємо, за підсумками січня-жовтня банківська система отримала 13,495 млрд грн збитку, таким чином, у листопаді банки отримали 8,924 млрд грн збитків.

За інформацією НБУ, доходи банків у січні-листопаді 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року зросли на 26,9% і склали 191,741 млрд грн, витрати - на 44,1%, до 214,160 млрд грн.

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Читайте такожбанківська система за підсумками січня-жовтня 2014 року отримала 13,495 млрд грн збитків

Банкіри пояснюють зростання збитків стрімкою девальвацією національної валюти і відтоком вкладів з банківської системи, що спричинило подорожчання ресурсів для банків і водночас погіршення якості кредитів і підвищення витрат на формування резервів під ці кредити.

Прибуток банківської системи України у 2013 році склав 1,4 млрд грн, що у 3,5 разу нижче від показника прибутку за підсумками 2012 року.