НБУ очікує надходження до резервів близько $5 мільярдів: звідки прийдуть гроші

У тому числі черговий транш кредиту МВФ, кредити Світового банку та Євросоюзу, кошти від розміщення євробондів.

Національний банк України очікує надходження до резервів до кінця року близько 5 млрд дол., включаючи черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду, кредити Світового банку та Європейського Союзу, а також кошти від розміщення євробондів.

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Про це заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій у ході круглого столу в Києві.

За його словами, МВФ - досить формальна організація, і якщо Фонд оголосив про приїзд місії, то шанси отримання чергового траншу - досить високі.

«Наш прогноз, що нам вдасться домовитись із Міжнародним валютним фондом. Ми закладаємо отримання траншу до кінця осені в сумі близько 2 млрд дол.», - сказав Чурій.

Крім того, він зазначив, що отримання чергового траншу від МВФ відкриває шлях для отримання близько 1,5 млрд дол. до кінця року від Світового банку та Європейської комісії, а також стане позитивним сигналом для приватних інвесторів, щоб Україна могла розмістити євробонди на більш тривалий строк і під більш низькі відсотки.

«Ми очікуємо, що Міністерство фінансів зможе розмістити євробонди близько 1,5 млрд дол.», - додав Чурій.

За його словами, всі перераховані вище надходження будуть зараховані до міжнародних резервів України.

Довідка УНІАН. Поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд дол., із яких Україна отримала 8,7 млрд дол., закінчується навесні 2019 року. В 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують у рамках цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

12 липня Верховна Рада прийняла поправку до закону про судоустрій, яка передбачає розгляд Вищим антикорупційним судом усіх віднесених до його юрисдикції справ, включаючи всі нові апеляції за відповідними рішеннями, винесеними судами першої інстанції. На цій поправці наполягав МВФ.

Крім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співробітництва з Фондом уряду потрібно переглянути ціни на газ і внести відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.

Згідно із заявою постійного представника МВФ в Україні Йости Люнгмана, місія Фонду за зверненням української влади відвідає Київ у період із 6 по 19 вересня.

Міжнародні резерви України на 1 серпня 2018 року становили 17,749 млрд дол., що на 5,6% нижче показника на початок року.