Нацбанк очікує на мільярди доларів від трудових мігрантів

НБУ прогнозує надходження цього року 11,5 млрд дол. від українців, які працюють за кордоном.

Національний банк прогнозує надходження цього року до України близько 11,5 млрд дол. від трудових мігрантів, що працюють за кордоном.

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Про це заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурий під час круглого столу в Києві.

«На платіжний баланс впливає перерахування коштів від громадян, які працюють за кордоном. Цього року наш прогноз – це 11,5 млрд дол.», - сказав Чурий.

За його словами, трудова міграція є негативним явищем для економіки країни в довгостроковій перспективі, але для платіжного балансу це досить серйозні надходження, які позитивно впливають на валютний ринок.

Як повідомляв УНІАН, за даними міністра соціальної політики Андрія Реви, понад 3,2 млн українців працюють за кордоном на постійній основі.

Прем'єр-міністр Гройсман вважає можливим за кілька років зупинити трудову міграцію з України.

За словами Гройсмана, основним завданням уряду в боротьбі з трудовою міграцією є підвищення зарплат і якості робочих місць.

За даними Держстату, близько 36% українських трудових мігрантів займаються роботою, що не вимагає кваліфікації. У той же час 26,8% трудових мігрантів працюють за кордоном відповідно до одержаної кваліфікації, а майже 30% працюють не за фахом.