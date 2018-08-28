Нацбанк заявив про відмову утримувати курс гривні

З 2011 по 2014 рік для підтримки курсу було витрачено 40 млрд дол., але це не призвело ні до чого хорошого, зазначили в НБУ.

Національний банк України не утримуватиме курс гривні на певному рівні, продовжуючи дотримуватись політики гнучкого курсоутворення й тільки згладжуючи надмірні коливання на валютному ринку.

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Про це заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій у ході круглого столу в Києві.

«У нас уже 3,5 року плаваючий курс. Національний банк не відповідає за курс ні за законом, ні за Конституцією. Мета Національного банку - це досягнення низької стабільної інфляції, а не досягнення якогось курсу», - сказав Чурій.

За його словами, ідея підтримки курсу невірна в корені, оскільки Нацбанк не друкує долари і євро, а підтримувати курс можна лише набираючи валютні борги або витрачаючи резерви.

«Із 2011 по 2014 рік для підтримки курсу на певному рівні Національний банк витратив 40 млрд дол. Наш борг в іноземній валюті - 46 млрд. Так ось порахуйте - 40 млрд ми витратили для утримання курсу на рівні 8, і це не привело ні до чого хорошого», - додав Чурій.

Він нагадав, що після того, як нашій країні перестали давати гроші в борг, а резерви були витрачені, розгорілася криза, що обернулась стрімкою й глибокою девальвацією.

Також Чурій зазначив, що на сьогодні курс гривні відповідає рівню на початок року й коливання, що відбуваються, - нормальне явище, порівняно, приміром, із російським рублем, який з початку року девальвував на 16%.

Як повідомляв УНІАН, вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах сьогодні, 28 серпня, підскочила до 28,10 грн, євро - 32,80 грн.

Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 28,02/28,07 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходяться на рівні 32,76/32,79 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,41/0,42 грн/рубль.

Історичний мінімум курсу української гривні до долара США був зафіксований у лютому 2015 року та становив 30,01 грн / дол.