Гривня на міжбанку зміцнилася до 16,26 за долар
18:15, 19 грудня 2014Фінанси
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У п'ятницю, 19 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів зміцнилися до 16,08/16,26 грн/дол. проти 16,20/16,45 грн/дол. на відкритті торгів.
Гривня на міжбанку зміцнилася на 19 копійок / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку активізувалися.
За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 19,76/19,98 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2692/0,2733 грн/рубль.
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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,7211 грн/дол., до цього часу було укладено 206 угод, обсяг торгів зріс в 1,8 разу - до 361,58 млн дол.
Нагадаємо, вчора котирування гривні на міжбанку зросли до 16,45 за долар.
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