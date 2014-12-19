Гривня на міжбанку зміцнилася до 16,26 за долар

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що торги на ринку активізувалися.

За словами співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро закрилися на рівні 19,76/19,98 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2692/0,2733 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 склав 15,7211 грн/дол., до цього часу було укладено 206 угод, обсяг торгів зріс в 1,8 разу - до 361,58 млн дол.

Нагадаємо, вчора котирування гривні на міжбанку зросли до 16,45 за долар.