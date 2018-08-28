Бізнес виведе з України до $3 мільярдів дивідендів - прогноз НБУ

За останній місяць бізнес вивів близько 300 млн дол.

Національний банк оцінює потенційний обсяг виведення бізнесом дивідендів з України за поточний рік у цілому на рівні 2,5-3 млрд дол.

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Про це заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій в ході круглого столу в Києві.

«За останній місяць вивели близько 300 млн дол. За рік ми очікуємо, що буде десь 2,5-3 млрд загальна сума репатріації дивідендів. Це трохи вище за наш прогноз, але не є критичною сумою», - сказав Чурій.

За його словами, репатріація дивідендів не завжди відображується як купівля валюти, а часто компанія-експортер заводить валюту під контракт і потім виводить її як репатріацію дивідендів, що не створює додаткового попиту на валюту, але знижує її пропозицію.

«Відсотків 70-80 репатріації здійснюють компанії українських власників, що розташовані в офшорних юрисдикціях. Цей факт насправді негативний», - додав Чурій.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 3 березня 2018 року дозволив виплату дивідендів на користь іноземних інвесторів за 2017 рік і встановив єдиний ліміт на оплату валютних дивідендів за всі попередні роки в межах 7 млн дол. на місяць.

До цього часу інвестори могли отримувати дивіденди за період до 2016 року включно в межах 5 млн дол. на місяць для дивідендів за 2014-2016 роки та 2 млн дол. на місяць - за період до 2013 року.