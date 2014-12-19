На підконтрольних бойовикам українських шахтах заблоковано 3 млн тонн вугілля - Яценюк

Проте Україна не має можливості їх вивезти, і це є однією із причин, з яких у країні запроваджено графік віялових відключень електроенергії, заявив журналістам прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Що стосується причин, пов'язаних із віяловими відключеннями, то це у першу чергу заблоковані поставки вугілля, - сказав голова уряду. - Загалом на українських територіях Донецька і Луганська накопичилося майже 3 млн тонн нашого вугілля, який російські терористи не дають можливості вивезти».

Раніше УНІАН повідомляв, що в Міненерговугілля хочуть вивезти близько 2 млн тонн вугілля із зони АТО.

Довідка УНІАН. Україна, що відчуває гострий дефіцит енергетичного вугілля для потреб теплових електростанцій через воєнну агресію Росії на сході країни, де розташовані 80% шахт, вперше за тривалий період почала імпорт енергетичного вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій. Країнами-експортерами вугілля в Україну стали ПАР і Росія.

Відповідні контракти мають держкомпанія «Центренерго» і найбільша приватна енергокомпанія ДТЕК.