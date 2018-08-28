Гройсман: витрати на українське військо мають зростати

Прем'єр зазначає, що йдеться як про забезпечення військовослужбовців, так і про модернізацію озброєння.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголошує, що витрати на українське військо мають зростати.

Читайте такожБагата країна: в Міноборони не рахували витрат на парад до Дня Незалежності

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на ХІІІ Нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

"Я вважаю, що витрати на українське військо мають зростати. В тому числі, на забезпечення українського військового, в тому числі, і на модернізацію озброєння. Але я наголошую на тому, що сама найвища цінність в українській армії - це є військовий, в якого ми маємо інвестувати, якого ми маємо підтримувати", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов прогнозує, що на фінансування сфери оборони і безпеки України в 2019 році буде виділено близько 200 млрд гривень.