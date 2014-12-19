S&P знизило кредитний рейтинг України до "ССС-" з негативним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство «Standard&Poor's» знизило суверенний рейтинг України до рівня «ССС» з «ССС-» присвоївши рейтингу негативний прогноз, сказано в повідомленні агентства.

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Суверенний рейтинг за національною шкалою також переглянутий до рівня «uaB+» з «uaBBB-».

Згідно з повідомленням агентства, довгостроковий рейтинг України в національній валюті також знижений - до «ССС +» з «В-» з негативним прогнозом.

Як повідомляв УНІАН, у липні Standard&Poor's підтвердило суверенний кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні «ССС», підвищивши прогноз за рейтингом з негативного до стабільного. Потім у жовтні Standard&Poor's у зв'язку з переглядом критеріїв присвоєння рейтингів за національною та регіональною шкалами переглянуло суверенний кредитний рейтинг України за національною шкалою і підвищило його до «uaBBB-» з «uaBB+».

Також повідомлялося, що у лютому 2014 року міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті до "ССС" з "ССС+" на тлі ескалації політичної нестабільності.