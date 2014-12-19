S&P прогнозує падіння економіки України у 2014 році на 7%, у 2015 - на 3%

Про це йдеться в повідомленні агентства. Водночас зростання економіки можливе вже у 2016 році - на 1,5% та у 2017-му - на 2,5%.

Причому показник боргового навантаження до ВВП складе 64,1% у 2014 році і 80% у 2015 році. До 2017 року боргове навантаження знизиться незначно - до 78% ВВП.

«Ми раніше очікували, що до кінця року Україна отримає ще один транш кредитних коштів від МВФ, але цей платіж відкладається. Ця відстрочка поряд зі скороченням держрезервів підвищує ризик нездатності уряду оплачувати свої зобов'язання, - сказано в повідомленні. - Причому ризик дефолту зберігається досить значний у найближчі місяці, якщо обставини не зміняться і в країну не прийде фінансова допомога».

Читайте такожMoody's прогнозує падіння ВВП України на 8% цього року і на 2% наступного

Згідно з останніми прогнозами міжнародних фінансових організацій, падіння ВВП України у 2014 році складе 8% за оцінками Світового банку, 9% - за оцінками Європейського банку реконструкції та розвитку, 6,5% - за оцінками Міжнародного валютного фонду.

Експерти очікують падіння економіки України за підсумками року на 6,5%-7%. Причому падіння економіки Донбасу, де ведеться антитерористична операція становитиме не менше 25%.