Україна стане економічно самодостатньою вже за 10 років - прем'єр

Саме за такий період часу Гройсман пообіцяв вирішити проблеми в українській економіці.

Україні необхідно близько 10 років, щоб стати економічно самодостатньою.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу на XIII нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

"Сьогодні ми запозичуємо на міжнародних ринках фінансові ресурси для того, щоб повернути старі борги, можливо, на кращих умовах перезаимствовать, виграти підходящий час для того, щоб зростала національна економіка, і ми стали абсолютно самодостатньою економікою", - сказав прем'єр.

За його словами, на повний шлях до самодостатньої економіки Україні необхідно близько 10 років.

"Щоб стати економічно самодостатніми, нам потрібен деякий час. За 10 років я можу впоратися з цим завданням. Це означає, що кожен рік наша економіка зазнаватиме позитивних змін", - додав Гройсман.