Україні у 2015 році потрібно буде $11 млрд для виплат за зовнішніми боргами - S&P

«Ми очікуємо, що уряду для виплати платежів за зовнішніми боргами, включаючи корпоративні борги, потрібно у 2015 році близько 11 млрд дол. - сказано в повідомленні. - Уряд розраховує покрити ці потреби за рахунок коштів МВФ, які також будуть частково спрямовані на врівноваження міжбюджетних дисбалансів».

Причому S&P не виключили, що кошти можуть надійти і по лінії інших фінансових інститутів і за рахунок випуску євробондів під гарантії США.

«По лінії МВФ Україна може отримати у 2015 році близько 10,7 млрд дол. Однак ми оцінюємо як високий ризик того, що транші будуть виплачені із затримками або не виплачені зовсім. Крім того, кошти МВФ можуть бути значною мірою використані для бюджетних цілей. - сказано в повідомленні S&P. - Також 10,7 млрд дол. не вистачить для оплати платежів «Нафтогазу» російському монополісту «Газпрому». У зв'язку з цим Україні потрібно додаткове фінансування».

Раніше S&P спрогнозувало, що показник боргового навантаження до ВВП складе 64,1% у 2014 році і 80% у 2015 році. До 2017 року боргове навантаження знизиться незначно - до 78% ВВП.

Крім того, сьогодні УНІАН повідомляв, що S&P знизило кредитний рейтинг України з "ССС" до "ССС" з негативним прогнозом.

Також повідомлялося, що британське видання Financial Times, грунтуючись на оцінках МВФ, спрогнозувало потребу України в зовнішньому фінансуванні у 2015 році в обсязі не менше 15 млрд дол.